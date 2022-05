Un conducteur finit sa course contre un mur à Saint-Maixent-l'Ecole

Un jeune homme de 25 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a fini sa course contre un mur dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Maixent-l'Ecole, dans les Deux-Sèvres. Il roulait sans permis et a été contrôlé positif aux stupéfiants. Entre autres.

Un conducteur qui roulait sans permis a eu un accident dans la nuit de jeudi à vendredi, à Saint-Maixent-l'Ecole. Vers minuit et demi, l'automobiliste de 25 ans perd le contrôle de sa voiture en dépassant un autre véhicule. Il traverse un rond-point, arrache un panneau de signalisation avant de monter sur le trottoir et de finir sa course contre un mur. Le jeune homme, un Deux-Sévrien, a été placé en garde à vue. Il a aussi été contrôlé positif aux stupéfiants, n'avait pas non plus d'assurance ni de contrôle technique à jour. Ses trois passagers ont été transportés à l’hôpital de Niort pour des examens.

Les gendarmes racontent cette histoire sur leur page Facebook, très inspirés par l'univers d'un certain... Harry Potter.