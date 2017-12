Jublains, France

Un artisan de 43 ans a perdu son permis à Jublains mercredi. Il a été flashé à 142 kilomètres à l'heure au lieu de 90 sur la route nationale 12. Il sera convoqué prochainement devant le tribunal et pourrait payer une forte amende.

Mercredi encore, un homme âgé de 68 ans, originaire d'Eure-et-Loire a lui été arrêté par la brigade motorisée de Mayenne du côté du Ribay dans le nord du département. Ce chef d'entreprise téléphonait au volant et n'avais plus de permis de conduire depuis 2012. Il a déjà été condamné pour les mêmes faits et repassera devant le tribunal de Laval le 5 avril prochain.