Un conducteur flashé à 181 km/h sur la Nationale 145

Oui, elles sont belles nos routes sans aucun encombrement. On pourrait à tort s'y croire tout seul, mais ce n'est pas une raison pour ne pas respecter les limitations de vitesse. Confinement ou pas, la réglementation n'a pas changé.

Même si la circulation est plus faible, les contrôles de vitesse existent toujours, et ce week-end les gendarmes creusois n'ont malheureusement pas sorti leur matériel pour rien.

Sur la Nationale 145, ils ont intercepté un conducteur qui roulait à 181 km/h à hauteur de Parsac. On rappelle que la vitesse est limitée à 110 km/h sur cette deux fois deux voies.

Sur la Départementale 990 à Saint Chabrais, ils ont arrêté un autre chauffeur trop pressé, flashé à 137 km/h au lieu de 80.

Dans les deux cas, il s'agit de conducteurs creusois qui ne pouvaient pas ignorer les limitations en place. Leurs permis de conduire ont été retirés immédiatement.

Même si on se pense seul sur la route, la vitesse reste un vrai facteur de danger. "Elle favorise les accidents de la circulation routière, génère un rétrécissement du champ de vision, etc... on ne le dira jamais assez." rappelle la gendarmerie dans un communiqué.