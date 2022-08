L'homme de 42 ans a été arrêté à Boulazac mardi après-midi. Il a été placé en garde à vue, notamment pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui

Un conducteur fuit un contrôle de police en Dordogne, s'échappe à pied dans un jardin et se blesse

Les motards de la police de Périgueux ont rattrapé le fuyard et l'ont placé en garde à vue (photo d'illustration).

La cavale n'aura pas duré longtemps. Mardi 9 août en milieu d'après-midi, les motards de la police effectuent des contrôles dans la descente de la route de Lyon, à l'entrée de Boulazac, quand ils aperçoivent un homme dans une Citroën C3 qui téléphone au volant. Un motocycliste allume les gyrophares et lui ordonne de s'arrêter, mais l'homme refuse. S'ensuit une fuite en avant qui va terminer menottes au poignet, pour ce quadragénaire originaire de Thiviers.

Le conducteur accélère, et prend la direction des quartiers pavillonnaires de l'avenue de la Résistance. Il fonce à 90 km/h sur une route à 50, suivi prudemment par les motards de la police qui ont actionné la sirène. Au rond-point de la rue Marguerite Duras, il perd le contrôle, manque la sortie, et termine sa course dans l'herbe.

Il s'entaille à la cuisse en escaladant des barbelés

L'homme s'enfuit à pied et escalade la clôture d'un jardin privé. Manque de chance, la barrière a des barbelés, l'homme se blesse aux mains, il s'entaille même assez profondément à la cuisse. Pendant ce temps, les motards de la police font le tour de la propriété et appellent des renforts. Cerné, l'homme sort de sa cachette. Les policiers lui passent les menottes.

Après un bref passage aux urgences pour soigner ses blessures, l'homme reconnaît les faits en garde à vue. Âgé de 42 ans, cet habitant de Thiviers est déjà connu de la police. Il passera devant le Procureur de la République, dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité au mois de novembre.