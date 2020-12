Un conducteur grièvement blessé après un accident à Vertheuil

Un homme de 27 ans a été transporté en urgence absolue au CHU Pellegrin, dimanche soir, après un accident de la route à Vertheuil, dans le Médoc. Son passager a été plus légèrement blessé.

Les pompiers de la Gironde ont été appelés vers 19h30, ce dimanche soir, pour un accident de la route à Vertheuil, dans le Médoc, au nord de la Gironde. Une voiture est sortie de la route, toute seule, au lieu-dit Cazeaux, dans des circonstances que l'enquête de gendarmerie devra déterminer.

Deux personnes se trouvaient dans le véhicule. Le conducteur, un homme de 27 ans, est le plus gravement blessé. Il a été transporté par hélicoptère Dragon 33 au CHU de Pellegrin. Dimanche soir, son pronostic vital était engagé. Le passager qui se trouvait à ses côtés, un homme de 25 ans a été lui plus légèrement touché et transporté à la clinique de Lesparre-Médoc.