Un conducteur interpellé après une course-poursuite en Haute-Loire

Une course-poursuite a eu lieu ce vendredi vers 18h entre le Puy-en-Velay et Vals-Près-Le-Puy. La police a arrêté une Audi A3 et aurait tiré plusieurs fois sur le véhicule. Le conducteur a été interpellé.

