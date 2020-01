Un conducteur ivre rattrapé par les gendarmes après un accident dans le Calvados

L'accident s'est produit vers 17h30 samedi sur la commune de Bénouville au nord de Caen. Le conducteur de la voiture a renversé un deux roues, avant de prendre la fuite. Il a été interpellé quelques minutes plus tard par les gendarmes qui ont constaté qu'il était ivre.

Bénouville - France

Le conducteur du deux roues circulait en soirée sur une route secondaire sur la commune de Bénouville au nord de Caen dans le Calvados quand une voiture est arrivée à vivre allure. Elle l'a renversé et ne s'est pas arrêtée. Les gendarmes alertés par des témoins ont réussi à le localiser et à l'interpeller quelques minutes plus tard. Le conducteur âgé d'une trentaine d'années était positif à l'alcool. Il a été placé en garde à vue.

Les jours de la victime ne sont pas en danger

Le conducteur du scooter, âgé lui d'une cinquantaine d'années, a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU de Caen. Il souffre de plusieurs fractures mais ses jours ne sont pas en danger.