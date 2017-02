Un conducteur ivre s'arrête sur la voie de gauche de l'A10 à Chambray pour uriner

Heureusement, un chauffeur-routier a donné l'alerte et les gendarmes ont pu intercepter ce conducteur qui aurait pu provoquer un drame.

Une scène un peu surréaliste la nuit dernière sur l'A10 !

Dans le sens Paris/province, à hauteur de Chambray-les-Tours, un chauffeur routier découvre vers 0h30, le conducteur d'une grosse berline arrêté sur la voie de gauche, et qui soulage un besoin pressant contre le rail de sécurité du terre plein central. Un comportement très dangereux évidemment.

Une alcoolémie de 0,95 mgl

Le chauffeur routier alerte la gendarmerie, et une patrouille retrouve le véhicule un peu plus loin, et qui manque à plusieurs reprises de percuter les glissières et des cônes de travaux. Le conducteur est enfin interpellé. Il s'avère qu'il est fortement alcoolisé (0,95 mgl). Le chauffard doit être entendu dans les jours à venir. Son véhicule a été saisi mais pas immobilisé. Son permis lui a été retiré.