Un conducteur jugé pour avoir fauché mortellement une piétonne à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Un homme de 43 ans était jugé, mardi 31 janvier, par le tribunal judiciaire d’Orléans pour homicide involontaire. Le 20 septembre dernier devant le Auchan de Saint-Jean-de-la-Ruelle, il avait fauché mortellement une vieille dame sur un passage clouté. Ce chauffeur-livreur avait déjà été condamné pour des blessures involontaires dans un accident de la route.

Davy n’a pas vu Martine traverser sur le passage piéton. A la barre, le prévenu ne cesse de le répéter, il n’a pas vu ce passage clouté, il n’a pas vu non plus le véhicule à sa droite s’arrêter pour laisser passer la veille dame sur cette avenue Pierre Mendés-France à double voie. Venue s’installer dans le Loiret pour se rapprocher notamment de ses arrières petites filles, la victime, âgée de 76 ans, décède quelques jours plus tard à l'hôpital d'Orléans.

En Bluetooth et les yeux sur le GPS

"J'ai commis une petite erreur d’inattention" reconnait celui qui est à cette époque chauffeur livreur. Aujourd'hui, il ne l'est plus. il est redevenu cariste, pour "m'éloigner de la route" dit-il. Davy avoue, comme depuis son premier interrogatoire en garde à vue, qu'au volant de son Renault Trafic, il regarde son GPS tout en répondant en Bluetooth à un appel téléphonique de sa fille. C'est la fin de la journée, il rentre sur Pithiviers et cherche son itinéraire.

Trois mois avec sursis pour avoir renverser une cycliste

Ces explications sont loin de convaincre Me Laure Moirot, l’avocate de la famille de Martine, pour qui le prévenu est tout bonnement "un délinquant de la route". L'avocate des parties civiles s'appuie sur les 7 excès de vitesse commis en 7 mois avant les faits par Davy mais aussi et surtout sur sa condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir en juin 2020 refusé la priorité et blessé une cycliste en sortant d’une résidence à Pithiviers.

"Je me suis reconnu-Me Mallein

"Il n’a pas voulu tuer mais il a commis une faute grave" estime Fanny Fournier, procureur de la République, "il est dangereux sur la route" ajoute la magistrate. "Pas d’alcool, pas de stupéfiants, pas d’excès de vitesse, une responsabilité et une imprudence assumées depuis le début" rétorque Me Grégoire Mallein. L’avocat du conducteur poursuit "aussi étrange que cela puisse paraître, le GPS et le téléphone en Bluetooth ne sont pas interdits au volant, finalement Davy c'est un peu nous tous sur la route".

Le ministère public a requis douze mois de prison dont six mois avec sursis ainsi que la révocation de la peine de sursis de trois mois prononcée lors de la précédente condamnation et une interdiction de conduire pendant deux ans. Le tribunal rendra son jugement e 16 février.