Un accident très grave s'est produit à Martigné-sur Mayenne ce mardi après-midi. Une voiture et un poids-lourd se sont percutés sur la nationale 162 dans le sens Mayenne-Laval. Il y a un mort.

Martigné-sur-Mayenne, France

Un homme âgé de 90 ans est décédé ce mardi après-midi au volant de sa voiture après avoir percuté un poids-lourd sur la nationale 162 dans le sens Mayenne - Laval, au niveau du restaurant La Marmite. Son véhicule s'est déporté sans raison apparente sur la file de gauche avant de s'encastrer sous le camion d'après la gendarmerie.

Premier décès sur les routes de la Mayenne en 2018

C'est le premier décès sur les routes de la Mayenne en 2018. La passagère de la voiture a été blessée et transportée dans un hôpital. La nationale 162 est fermée à la circulation dans les deux sens. Les usagers sont invités à suivre la déviation suivante : prendre la RD24 en direction de Montsurs via Commer puis la RD12 en direction de Martigné ou bien prendre la RD12 au niveau de Martigné en direction de Saint-Ouën-des-Vallons puis la RD24 en direction de Mayenne via Commer.