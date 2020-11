Un conducteur percute deux jeunes filles de 15 et 16 ans à Chambray-les-Tours

Plus de peur que de mal jeudi soir avenue du Grand-Sud à Chambray-les-Tours. Vers 18h15, deux jeunes filles âgées de 15 et 16 ans, et qui sortaient du Burger King, ont été percutées par une voiture. Elles ont traversé la route rapidement et en courant sur un passage pour piétons. Le feu venait de passer au vert pour les automobilistes et l'un des véhicules n'a pas vu les jeunes filles et les a heurtées.

Une des victimes a été sérieusement blessée à la tête. Elle a perdu connaissance et durant quelques heures son pronostic vital a été engagé. Au final, elle s'en sort avec quelques points de sutures à la tête. Une enquête a été ouverte par la brigade de Chambray-les-Tours.