Un conducteur percute un panneau de signalisation et fini sa course dans une propriété privée en Dordogne

Le conducteur d'une voiture âgé de 44 ans, seul impliqué dans un accident, a été légèrement blessé ce 14 mai peu après 23h30 à Annesse-et-Beaulieu, à l'ouest de Périgueux.

Alors qu'il roulait sur la départementale 3 dans le sens Saint-Astier/Périgueux, il a heurté un panneau de signalisation, traversé un rond-point et fini sa course en contrebas de la route dans une propriété privée. Dégagé de l'habitacle par les secours, il a été hospitalisé à Périgueux pour des contrôles. Une dizaine de pompiers et les gendarmes ont été mobilisés.