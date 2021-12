Un conducteur prend la fuite après un accident en Dordogne

Le conducteur a percuté un poteau EDF vers 18h30 ce vendredi sur la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, près de Bergerac. A bord, deux passagères de 17 et 18 ans et un conducteur de 30 ans. Légèrement blessées, les deux jeunes filles ont été prises en charge par les pompiers et transportées à l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande. Une troisième femme, témoin de l'accident et choquée, a également été transportée à l'hôpital d'après les pompiers.

Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les gendarmes, présents sont place, sont à sa recherche.