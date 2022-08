Un conducteur qui avait consommé des stupéfiants renverse intentionnellement quatre policiers à St-Marcel

Course-poursuite entre Beaune et Saint-Marcel dans l'agglomération de Chalon-sur-Saône au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Un conducteur qui refusait de s'arrêter à un contrôle a pris la fuite et renversé quatre policiers, qui ont été légèrement blessés.

Les policiers de Beaune avaient appelé en renfort la gendarmerie et la BAC de Chalon-sur-Saône pour interpeller un homme qui refusait de se soumettre à un contrôle routier.

C'était un banal contrôle routier dans l'agglomération de Beaune au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Mais un conducteur d'une trentaine d'années refuse d'obtempérer. Les policiers le prennent en chasse et le véhicule n'est arrêté qu'une quarantaine de kilomètres plus loin. Le chauffard a traversé Chagny, puis Saint-Marcel dans l'agglomération de Chalon-sur-Saône.

Course-poursuite de 40 km

Cette fois fin de la course-poursuite. Le conducteur est cerné et les policiers de Beaune épaulés par la gendarmerie et la BAC de Chalon-sur-Saône. Il n'hésite alors pas à enclencher une marche-arrière et à renverser intentionnellement d'abord deux policiers de la BAC puis deux autres membres de forces de l'ordre.

Tirs sur le véhicule

Pas de blessure graves à déplorer, reste le choc d'autant que les fonctionnaires ont dû finalement faire feu sur le véhicule pour le stopper. Le conducteur s'en sort sans égratignure. Contrôlé positif aux stupéfiants, l'homme était déjà défavorablement connu des services de police.

Le récit de Florence Berthaud déléguée du syndicat Alliance police nationale en Saône-et-Loire.