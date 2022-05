Un conducteur roule trop vite sans permis, sans assurance et sans contrôle technique dans le Cher

Décidément, c'est du grand n'importe quoi sur les routes berrichonnes. Le bilan depuis le début de l'année est catastrophique avec 18 morts et de plus en plus d'accidents. Mais ça n'empêche pas certains automobilistes de continuer à rouler sans aucune prudence. Un conducteur dans le Cher a été arrêté à Saint-Palais parce qu'il roulait trop vite : 143km/h au lieu de 90. Mais les gendarmes n'étaient pas au bout de leur surprise. Au moment de contrôler l'identité de l'automobiliste, ils s'aperçoivent qu'il n'a pas son permis de conduire, ni son assurance ni son contrôle technique à jour.