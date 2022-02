Une course-poursuite entre un conducteur saoul et sans permis et les gendarmes a eu lieu ce week-end dans l'Indre. L'homme avait également consommé des stupéfiants avant de prendre le volant.

Un conducteur saoul et sans permis se lance dans une course-poursuite avec les gendarmes dans l'Indre

Un automobiliste ivre s'est lancé dans une course-poursuite avec les gendarmes ce week-end dans l'Indre. Dans la nuit de samedi 5 à dimanche 6 février, l'homme de 29 ans a pris le volant alors qu'il était saoul et qu'il n'a pas le permis de conduire. Il avait également consommé des stupéfiants.

Quand les gendarmes tentent de le contrôler parce qu'il fait des embardées sur la route, l'homme refuse de s'arrêter. Il fait marche arrière et tente de s'enfuir. Une course poursuite s'ensuit jusqu'à ce que le conducteur finisse dans un cul-de-sac et soit interpellé. Il a fini sa nuit en garde à vue, où il se trouve toujours.

L'homme est déjà connu de la justice pour des faits similaires. Il doit être déféré ce lundi 7 février devant le parquet. Il pourrait même être jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Châteauroux dans la journée pour refus d'obtempérer et rébellion.