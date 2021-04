Un conducteur volatilisé après le choc frontal entre deux voitures dans la métropole nantaise

Deux personnes hospitalisées après le choc frontal de deux voitures route de Clisson à Saint-Sébastien-sur-Loire, ce jeudi 1er avril vers 19h30. Un homme de 35 ans et une femme de 50 ans, légèrement blessés, ont respectivement été transportés au CHU de Nantes et à la clinique du Confluent. Fait notable, le conducteur d'une des deux voitures n’était plus présent à l’arrivée des secours, selon les pompiers.