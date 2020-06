Un conflit de voisinage dégénère à Andernos-les-Bains

Un bagarre a fait quatre blessés ce dimanche soir à Andernos-les-bains. Un conflit de voisinage sur fond d'alcool se serait envenimé. En cause : la musique trop forte. Une femme de 41 ans a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital d'Arès, elle aurait pris un coup de latte en bois sur la tête selon la gendarmerie. Un homme de 46 ans et deux femmes de 66 et 46 ans ont été plus légèrement blessées. La gendarmerie d'Anderos se charge de l'enquête.