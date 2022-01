Un conjoint violent condamné à trois ans de prison ferme après une nuit de grande violence à Rioux

Un conjoint ultra-violent a été condamné en comparution immédiate à Saintes, après un déchaînement de violence sur sa compagne, sous les yeux de leur fillette de six ans. Peine : trois ans de prison ferme et un an avec sursis.

Il n'a pas supporté l'annonce de la séparation. Un habitant de Rioux, près de Saintes, a été condamné ce mardi à trois ans de prison ferme, plus un an avec sursis. Le conjoint, très violent, a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Saintes, quelques jours après un déchaînement de violence.

Le 29 décembre, à Rioux, vers 22h20, après une soirée arrosée, la victime a annoncé à son conjoint qu'elle voulait le quitter. C'est cette annonce que l'homme n'a pas supportée. Il a jeté la victime sur le lit, avant de se déchaîner et de la frapper violemment au visage. Elle a réussi à se rendre dans le salon, mais il l'a alors frappé aux côtes "avec un objet contondant", rapportent les gendarmes de la Charente-Maritime. Et tout cela, sous les yeux de leur fille de six ans.

La femme et la fillette ont finalement réussi à se réfugier chez un voisin. Et les gendarmes ont pu interpeller le mis en cause. La victime, elle, a été hospitalisée, visage tuméfié et plaie ouverte au crâne. Elle a été prise en charge le lendemain par la CLAP, la Cellule de Lutte contre les Atteintes aux Personnes de la gendarmerie de Saintes. Les médecins lui ont délivré huit jours d'ITT. La fillette, elle, a été entendue par un enquêteur de la Maison de la Confiance et de la Protection des Familles de la gendarmerie de la Charente-Maritime.

Enfin, après sa garde à vue et quelques jours de détention provisoire, le conjoint ultra-violent est resté en prison : condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis.