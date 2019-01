Un conseiller municipal d'Évian-les-Bains condamné à trois ans de prison avec sursis

Évian-les-Bains, France

Un conseiller municipal d'Evian est condamné à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ce mardi. Le procès pour escroquerie d'Alexis Lair a eu lieu le 18 décembre 2018 et le jugement était mis en délibéré à ce mardi 8 janvier.

L"élu, qui ne siège plus au conseil municipal, est également chef de file de l'UDI à Évian-les-Bains et dirigeant d'une entreprise d'import/export de voitures de luxe. Il était poursuivi pour abus de confiance, faux en écriture, abus de bien social et pratique commerciale trompeuse auprès de ses clients.

Alexis Lair est donc condamné à trois ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve également pendant trois ans. Il doit rembourser ses victimes et a interdiction de gérer une entreprise industrielle ou commerciale pendant cinq ans.