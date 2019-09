Un conseiller municipal d'Indre-et-Loire porte plainte contre l'Etat suite à la mort de son fils à Concarneau

Sylvain Debeure vient de déposer une requête en responsabilité de l'Etat parce qu'il estime que l'enquête sur le décès de son fils a été bâclée, ce que la police et la justice ont déjà contesté plusieurs fois.

Quatre ans après le drame et malgré deux enquêtes classées sans suite, Sylvain Debeure refuse de croire que son fils s'est noyé accidentellement

Indre-et-Loire - France

En septembre 2015, Xavier Debeure, 32 ans, a été retrouvé noyé dans le port de Concarneau, dans le Finistère. L'enquête a conclu à une chute à l'eau accidentelle, après une nuit arrosée. Une version à laquelle son père, Sylvain Debeure, n'a jamais cru : cet homme de 62 ans, conseiller municipal à Fondettes, près de Tours, en Indre-et-Loire avait même réussi à faire réexaminer le dossier par un juge d'instruction l'an dernier, pour finalement aboutir à un classement sans suite.

Une requête en responsabilité de l'Etat déposée juste avant le quatrième anniversaire du drame, la date limite

Pour autant, Sylvain Debeure ne baisse pas les bras, et après avoir appris que plusieurs autres hommes sont morts noyés dans le port de Concarneau, depuis 2015, il a décidé de saisir la justice pour faire reconnaître ce qu'il considère être des lacunes de l'enquête : "_Déjà, l'absence d'autopsie, alors que mon fils présentait une plaie à la tête. Ensuite, le fait de dire que Xavier était alcoolisé, alors qu'il n'y a pas eu d'analyse de sang puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie, justement_, donc rien ne prouve qu'il était ivre. Enfin, il y a eu cet empressement à me faire mettre mon fils en bière, puisque je rappelle qu'il a été découvert le mardi à 11H45, et qu'il était mis en bière le soir-même à 18H. Il était trop simple de clore le dossier aussi rapidement".

"Il y a eu Michael en mai 2015, mon fils en septembre 2015, Ludovic en décembre 2017, Damien en décembre 2018, un autre monsieur en janvier 2019, et en août dernier, un jeune de 19 ans qui est tombé dans le port mais qui s'en est sorti et qui a expliqué qu'il avait été poussé à l'eau par deux individus"

"Ce dernier témoignage est très important, car nous avons toujours dit que nos enfants ne sont pas tombés dans le port tout seuls", poursuit Sylvain Debeure. Pour l'instant, tout de même, parmi les proches de ces hommes qui se sont noyés dans le Port de Concarneau depuis 2015, il est le seul à avoir décidé de poursuivre l'Etat.