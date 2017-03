Un conseiller municipal de Chambéry créé la polémique après un message sur Facebook

Mustapha Hamadi, conseiller municipal à Chambéry, n'est pas d'accord avec les critiques émises contre la caricature publiée sur Emmanuel Macron. Il dénonce "une liberté d'expression à géométrie variable" et provoque un tollé sur le web.

Après les excuses publiées par Les Républicains, suite à la caricature d'Emmanuel Macron représentant le candidat d'En Marche! avec un nez crochu et un chapeau haut-de-forme, les propos d'un conseiller municipal de Chambéry sur ce sujet ont provoqué un vif émoi.

Mustapha Hamadi, conseiller de la majorité municipale, délégué à la sécurité et référent pour le quartier des Hauts de Chambéry, a publié sur son compte Facebook ce message : "En France tu as le droit de caricaturer le prophète [...] mais tu n'as pas le droit de caricaturer un candidat soutenue par un conglomérat de lobbiistes Sioniste" (sic), critiquant ainsi "une liberté d'expression à géométrie variable". Propos immédiatement repris et dénoncés par le président de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), Alain Jakubowicz.

Le maire de Chambéry @MichelDANTIN doit prendre ses responsabilités après la déclaration inacceptable de son adjoint à la sécurité ! pic.twitter.com/lGfIYvFVrv — Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) March 11, 2017

Interpellé, le maire de Chambéry Michel Dantin lui a répondu sur Twitter :

Il est évident que ces propos n'engagent que celui qui les a publié. — Michel DANTIN (@MichelDANTIN) March 11, 2017

j'ai demandé la suppression et des excuses. — Michel DANTIN (@MichelDANTIN) March 11, 2017

les membres des différentes communautés religieuses chambériennes connaissent mon ouverture au dialogue républicain. — Michel DANTIN (@MichelDANTIN) March 11, 2017

Contacté par nos soins, Michel Dantin assure avoir eu Mustapha Hamadi au téléphone. Ce dernier lui a dit qu'il "avait fait une connerie" et a présenté ses excuses sur son compte Facebook.