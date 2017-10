Un conseiller régional d'Ile-de-France visé par deux plaintes pour agressions et harcèlements sexuels

C'est au tour du conseiller régional d'Ile-de-France, Gilbert Cuzou, ex-PS, d'être soupçonné d'agressions et harcèlements sexuels. Deux de ses collaboratrices ont porté plainte. Une enquête est ouverte.

Le hashtag #balancetonporc n'en finit pas de délier les langues. Des élus sont désormais pointés du doigt et parmi eux Gilbert Cuzou. Le conseiller régional d'Ile-de-France de 34 ans est accusé par deux de ses collaboratrices d'avoir commis sur elles des agressions et harcèlements sexuels. Deux plaintes ont donc été déposées à l'encontre de l'élu francilien.

Le parquet de Paris a saisi le 3ème disctrict de police judiciaire parisien pour une enquête préliminaire. "Je collaborerai pleinement et entièrement avec la justice" a confié Gilbert Cuzou à l'AFP. L'élu conteste toutefois les faits qui lui sont reprochés et précise qu'il portera plainte de son côté pour diffamation. Son groupe "Alternative écologique et sociale" au Conseil régional a prononcé son exclusion le temps de l'enquête.