Un "contrat de sécurité intégré" pour Nîmes ?

Pas d'annonce fracassante en terme de postes dans les commissariats du Gard. Le ministre de l'Interieur Gérald Darmanin était ce lundi à Alès dans le cadre du quatrième Beauvau de la sécurité. Quatorze policiers à Nîmes, trois adjoints de la sécurité à Alès, rien pour Bagnols-sur-Cèze. Mais le ministre s'est engagé pour qu'il y ait plus de policiers partout à la fin de la mandature. A Nîmes, Jean-Paul Fournier a lui aussi rencontré le Ministre de l’intérieur dans son bureau de l’Hôtel de Ville. Pendant un peu plus de 30 minutes, le maire de Nîmes a pu exposer la problématique lourde de la ville en matière de sécurité.



Le Ministre a été "sensible à la situation nîmoise et s’est engagé à étudier la signature d’un Contrat de Sécurité intégré avant l’été", explique la mairie de Nîmes dans un communiqué. Ce dernier permettrait de bénéficier à terme, en plus des 14 policiers nationaux à temps plein annoncé ce lundi 1er mars, d’effectifs supplémentaires, symbole d’un sensible renforcement des liens entre la police municipale et la police nationale.



« M. Darmanin s’est engagé à venir signer ce contrat avant l’été. Son discours a été plutôt rassurant mais je resterai vigilant quant aux engagements qui pourraient être pris » Jean-Paul Fournier (communiqué)



Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur, et le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier - Mairie de Nîmes