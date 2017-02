Un contrat de sécurité local signé à Chenôve

Ce mercredi 15 février, la ville de Chenôve, la préfecture et le parquet de Dijon ont signé un contrat local de sécurité. Une convention notamment formalise la coordination indispensable entre la police municipale et la police nationale pour lutter contre la délinquance.

Les policiers municipaux et la police nationale main dans la main désormais à Chenôve. La ville de l'agglomération dijonnaise et la préfecture ont signé ce mercredi 15 février, un contrat local de sécurité dont une convention prévoit une meilleure coordination entre les fonctionnaires pour mieux lutter contre la délinquance. Les six policiers municipaux de Chenôve peuvent par exemple désormais se brancher sur la radio de la police nationale pour communiquer plus vite et arrêter les délinquants.

"Avec cette convention, on va s'améliorer"

Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlaient jamais, mais, maintenant, ils vont travailler encore plus ensemble explique Bruno de Bartolo, le directeur adjoint de la sécurité publique en Côte-d'Or : "Les rodéos par exemple sont des infractions qui nécessitent beaucoup de précisions. Il est important qu'on guide les agents de police municipale dans la rédaction très précise de leurs rapports pour qu'on puisse, nous, dérouler les procédures et que le magistrat n'ait pas de difficulté ensuite à poursuivre les auteurs des faits. Dans cette délinquance qui s'affiche, les incivilités, les violences urbaines, on avait des marges de progrès sur notre communication. Avec cette convention nous allons nous améliorer !"

Des rappels à l'ordre très officiels pour les jeunes primo-délinquants

Les Cheneveliers ou Chenevelières pourraient aussi bientôt se retrouver convoqués dans le bureau du maire désormais. Car ce contrat local de sécurité comprend une deuxième convention, signée, elle, avec le parquet de Dijon. Une convention pour donner des "rappels à l'ordre" aux habitués des incivilités en tout genre. Ceux qui jettent leurs poubelles n'importe où. Ceux qui se disputent systématiquement avec leur voisin. Rien d'inscrit officiellement au casier judiciaire mais une convocation très sérieuse pour les jeunes.

"Ces rappels à l'ordre, explique Thierry Falconnet, le maire de Chenôve, c'est l'occasion pour des mineurs notamment, de convoquer les parents, dans le bureau du maire, en présence du procureur de la République, c'est-à-dire le représentant de la justice, et de leur dire attention, votre fils ou votre fille est sur la mauvaise pente et vous avez des responsabilités en tant que parents. Et puis c'est un jeune qui entre dans nos radars et qui ne pourra pas dire qu'il ne savait pas, qu'il n'a pas été accompagné."