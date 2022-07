Un contre-sens sur l'autoroute A16 fait quatre morts entre Calais et Boulogne

Trois hommes et un adolescent sont morts dans un accident, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juillet. Le choc a eu lieu un peu avant minuit sur l'A16 entre Calais et Boulogne.

Quatre personnes sont décédées dans un choc sur l'autoroute entre Calais et Boulogne un peu avant minuit, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juillet. C'est une voiture à contre-sens qui a causé l'accident.

Le choc a eu lieu autour de 23h30. Une voiture a pris l'autoroute A16 dans le sens contraire, à hauteur de Leubringhen près de Wissant, elle a heurté deux autres voitures.

Le bilan du choc est très lourd : neuf victimes au total, dont quatre morts. Trois hommes de 40 ans et un garçon de 16 ans ont été déclarés décédés sur place, et pris en charge par les pompes funèbres. Deux hommes de 20 ans et une femme de 18 ans ont été gravement blessées, les pompiers les ont transportés jusqu'aux hôpitaux d'Amiens, Lille et Calais. Plus légèrement touchées, deux autres personnes d'une vingtaine d'années ont été transportées à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer.

L'A16 a été complètement coupée une partie de la nuit le temps de l'intervention des secours. La circulation a repris normalement ce samedi matin.

Le 7 mai dernier, une voiture à contre-sens avait déjà fait quatre blessés dont trois graves.