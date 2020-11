Un contrôle routier débouche sur une saisie de drogue à Béziers

Quatre jeunes de de 18 à 26 ans sont en détention provisoire dans l'attente de leur procès après une interpellation mouvementée dans le quartier de la Devèze à Béziers le 30 octobre. Le pilote d un scooter avait dans sa sacoche 85g de cannabis et 8 g de cocaïne.

Tout est parti d un simple contrôle routier le 30 octobre. Une patrouille de policiers du commissariat de Béziers repère un conducteur de scooter sans plaque d d'immatriculation dans le quartier de la Deveze. Il prend la fuite et chute du deux-roues. Rattrapé par les policiers, il se rebelle et blesse légèrement un des agents tout en appelant d autres jeunes a proximité à venir l'aider.

Il s en suit une bousculade. En fait,ce qu il ne voulait pas que les policiers découvrent c est ce qu' il y avait dans sa sacoche : 85 g de cannabis et 8g de cocaïne conditionnés en sachets. Un autre jeune a même essayé de récupérer la sacoche dans la voiture des policiers. Un troisième a profité de l agitation pour redémarrer le scooter et prendre la fuite. Il a été arrêté trois jours après. Au final aucun policier n'a subi de blessures nécessitant un arrêt de travail.

Les quatre jeunes âgés de 18 à 26 ans dont le pilote du scooter porteur de la sacoche contenant la drogue ont tous des antécédents judiciaires, déjà condamnés pour des vols et trafic de stupéfiants. Ils ont fait l objet d 'une comparution immédiate ce mercredi 4 novembre mais ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. En attendant leur procès fixé au 25 novembre, ils ont été placés en détention provisoire. . .