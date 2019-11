Un contrôle routier dégénère à Marseille, un policier traîné sur une centaine de mètres

Marseille, France

Cela aurait du être un contrôle de routine. Il est 14h30, ce mardi 5 novembre, lorsque deux motards de la compagnie de sécurité routière arrêtent un jeune homme de 22 ans au volant d'une Audi, boulevard Charles Nédelec, tout près de la gare Saint-Charles de Marseille. Les deux policiers vérifient son identité et se rendent compte qu'il est recherché pour trafic de stupéfiant. Le contrôle dérape.

Le policier coincé, le torse dans la voiture du fugitif, les jambes à l'extérieur

L'un des agents s'avance et menotte le poignet du conducteur au volant. Le jeune homme hurle : "Laisse tomber je vais en prendre pour dix ans". Il redémarre sa voiture et accélère. Le policier se retrouve pris au piège, le torse bloqué entre le volant et le conducteur et les jambes dehors. Le jeune homme ne voit plus la route mais il réussit à avancer sur une centaine de mètres. Il est finalement stoppé par un tour de force du policier. Les renforts arrivent et placent immédiatement le conducteur en garde à vue.

10 jours d'ITT

Le policier, un agent expérimenté, se dit très choqué. Il a été griffé au dos et souffre de plusieurs traumatismes aux chevilles et aux hanches. Ces blessures lui valent 10 jours d'ITT. Le jeune homme est toujours en garde à vue, dans l'attente d'être présenté à un juge.