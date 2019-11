Opération des gendarmes suite aux incendies d'exploitations agricoles dans la Drôme

Pour répondre à l'inquiétude des agriculteurs après les multiples incendies d'exploitations agricoles et l'agression d'une éleveuse à Montoison, les autorités ont organisé un contrôle routier mardi soir, à Étoile-sur-Rhône. En présence du préfet et du procureur de la République.

Montoison, France

Une vingtaine de gendarmes étaient mobilisés, ce mardi soir, à Étoile-sur-Rhône pour un contrôle routier. Première réaction, visible sur le terrain, des autorités après les incendies ces derniers jours de trois exploitations agricoles dans la Drôme, deux dans le nord du département, une autre à Montoison où une éleveuse a également été agressée. "L'objet c'est vraiment de tenir le terrain, de dissuader le passage à l'acte et de rassurer les agriculteurs, de leur montrer qu'on est présent" explique le colonel Deshayes. Près de 150 militaires sont mobilisés depuis le weekend dernier dont une équipe technique et scientifique, "c'est inédit, tout est vraiment mis en oeuvre" commente le responsable des gendarmes de la Drôme.

Éviter "une justice personnelle"

Car l'inquiétude est grande chez les agriculteurs. Et la tension extrêmement forte à en croire le discours des autorités. "L'idée est de dire aux agriculteurs que nous nous occupons de leur sécurité et que nous faisons tout pour cela" assure le préfet Hugues Moutouh. "C'est aussi dire qu'il serait extrêmement dangereux de se livrer à une justice personnelle. Les agriculteurs ici sont raisonnables mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de colère car il y a beaucoup de calamités qui leur tombent sur la tête." Référence aux intempéries ainsi qu'à l'instabilité économique du secteur.

Du côté de l'enquête, toutes les pistes sont privilégiées, y compris celle des antispécistes : "On peut être sur ces phénomènes là, dit le procureur de la République de Valence Alex Perrin, mais on peut être également sur des incendiaires pyromanes comme on en a eu par le passé. La notion d' "agribashing" (le dénigrement des agriculteurs, ndlr), même si c'est une notion dont on reconnaît l'actualité, n'est pas forcément l'explication à tout."

La FNSEA, principal syndicat agricole, appelle les agriculteurs à bloquer les grands axes routiers, ce mercredi, à Paris et à Lyon, pour dénoncer - entre autres - ce phénomène.