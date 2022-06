Un contrôleur de la TAM blessé d'un coup de couteau à Montpellier, les agents font jouer leur droit de retrait

Bus et tramway sont majoritairement à l'arrêt ce mercredi après-midi après une agression d'un agent de la TAM sur la ligne 15 à l'arrêt des Bouisses à Montpellier (quartier La Martelle). Un contrôleur a été grièvement blessé d'un coup de couteau à la cuisse par un usager à qui il venait de demander son titre de transport.

Une agression totalement gratuite qui a provoqué une forte émotion chez tous les agents de la TAM qui ont aussitôt décidé de faire jouer leur droit de retrait. "Nous sommes désolés pour les usagers, mais on ne peut pas laisser passer ça, tout le monde est très choqué. Les contrôleurs sont des agents de service public à qui on doit le respect. Ce n'est plus possible, les agressions se multiplient, les chauffeurs n'en peuvent plus. Trop c'est trop" explique Laurent Murcia, délégué Force Ouvrière.

L'agent blessé âgé d'environ 45 ans est opéré à la clinique Saint Roch. Quant à l'agresseur, il a réussi à prendre la fuite, il est toujours activement recherché.

Le trafic devrait reprendre normalement dès jeudi matin. Les représentants du personnel de la TAM seront reçus par la direction ce jeudi matin à 8 heures.