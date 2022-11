Un contrôleur de la TAM agressé à Montpellier, la ligne 17 interrompue

La direction de la TAM (Transport de l'Agglomération de Montpellier) a décidé ce matin de faire rentrer tous les bus de la ligne 17 au dépôt. Un contrôleur a été violemment agressé ce jeudi matin dans un bus de cette ligne à hauteur de l'arrêt Rondelet. Un passager lui a donné un violent coup de tête avant de prendre la fuite. Le contrôleur n'est pas gravement blessé mais très choqué. L'agresseur est toujours recherché.

Les chauffeurs ont aussitôt décidé de faire jouer leur droit de retrait. La ligne 17 qui va de la gare Saint-Roch à l'arrêt des Bouisses est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Le syndicat SUD TAM rappelle que les usagers sont de plus en plus énervés notamment en raison de la suppression de certains arrêts à cause des travaux et des nouvelles pistes cyclables.