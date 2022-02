Un "convoi de la liberté" contre le pass vaccinal part du Pays basque pour se rendre à Paris

Des covoiturages venus de Saint-Jean-de-Luz, d'Hendaye et de Saint-Palais partent mercredi pour arriver à Paris vendredi soir. Le but : contester de façon pacifique la politique vaccinale du gouvernement selon les organisateurs.

Ils partent du Pays basque avec de la nourriture, des affaires de rechange, direction Paris. Des quatre coins de la France, depuis Perpignan, Toulouse ou encore Nice, les "convois de la liberté" s'organisent pour aller dans la capitale, afin de protester contre la politique anti-Covid-19 du gouvernement.

Première escale à Bordeaux

Des covoiturages partent d'Hendaye, de Saint-Palais et de Saint-Jean-de-Luz mercredi 9 février en fin de matinée. Un autre groupe de voitures décolle à partir de 14h depuis l'Intermarché de Bayonne, pour rouler toute la journée et passer la nuit à Bordeaux.

Le but de ces covoiturages est de ramasser un maximum de personnes sur la route pour arriver nombreux à Paris vendredi soir. Mais le nombre de personnes inscrites sur les groupes de conversation Facebook (281.000 sur le groupe national) ou Telegram (24.000 sur le groupe national, 541 pour les Pyrénées-Atlantiques), ne représentent pas forcément le nombre de participants. "Là je suis en train de me battre avec des gens, trop peu par rapport au réseau qu'on avait monté initialement et des gens qui devaient nous rejoindre, témoigne Cynthia, membre du premier convoi déjà arrivé à Paris, sur une conversation publique Telegram. On se retrouve à 20 bagnoles alors qu'on était des centaines."

En fait, de nombreux participants à ces conversations qui attirent diverses classes sociales, aux bords politiques différents, apportent leur soutien et proposent des vivres ou un logement aux différents points étape. Mais ils ne comptent pas ou ne peuvent pas prendre la route pour manifester à Paris, voire Bruxelles pour mettre en place une "convergence européenne".

"Un moment de convivialité" en périphérie de Paris

Ce mouvement français s'inspire de camionneurs canadiens qui bloquent depuis plusieurs jours la capitale Ottawa, qui contestent la politique anti-Covid-19 mise en place par le gouvernement du Canada.

Impossible de savoir encore précisément ce qui va se passer samedi 12 et dimanche 13 février à Paris. Mais les organisateurs sur les réseaux sociaux parlent officiellement d'une mobilisation pacifique, d'un moment de convivialité en périphérie de la capitale. Les organisateurs sont très prudents, les participants aussi. Tous craignent d'être vite interpellés par les forces de l'ordre au moindre écart.

Lundi matin, un premier convoi d'une trentaine de manifestants qui tentait de rejoindre la capitale à bord de leurs véhicules a été intercepté entre l'Essonne et la Seine-et-Marne "dans le calme", par les forces de l'ordre, rapporte l'AFP.

Contactés, les participants à ce "convoi de la liberté" ont décliné nos demandes d'interview.