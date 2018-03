Nantes, France

La scène se déroule ce jeudi matin, au lendemain du match du championnat de France de handball qui a opposé le HBC Nantes à Saint-Raphaël à la Trocardière, à Rezé (match à guichets fermés, avec 4600 spectateurs). Un fourgon de la Brink's vient tout juste de quitter la salle et de récupérer "une dizaine de milliers d'euros", selon le président du club de handball nantais Gaël Pelletier. Il s'agit d'argent liquide issu des ventes au bar et à la boutique du HBC Nantes, lors du match de mercredi soir.

Les quatre agresseurs toujours en fuite

Les quatre agresseurs, "cagoulés mais pas armés" selon la police, assènent plusieurs coups au convoyeur de fonds, qui sera ensuite hospitalisé au CHU de Nantes. Depuis, la police judiciaire de Nantes a été saisie d'une enquête pour vol aggravé en réunion et avec violences. Mais les quatre individus étaient toujours introuvables, ce jeudi en début de soirée.

Désormais, il n'y aura plus aucun paiement en espèces à la Trocardière, les soirs de match

Par ailleurs, une voiture en feu, une Renault Mégane, est retrouvée "totalement calcinée" (selon la gendarmerie) à 10h45 jeudi, non loin de la salle de la Trocardière, aux Sorinières au lieu dit "La Bauche Malo". L'enquête sur ce feu de véhicule est également confiée à la PJ nantaise, car il pourrait s'agir de la voiture utilisée par les malfaiteurs pour prendre la fuite. "Le club de handball ne subit pas de préjudice dans cette affaire", explique le le président du HBC Nantes, car c'est la Brink's qui est la victime du vol. Gaël Pelletier assure le convoyeur de fonds blessé de "tout [son] soutien et celui du club". Et il annonce une décision radicale, applicable dès le 10 mars : "plus aucun paiement en espèces ne sera possible à la Trocardière les soirs de match. Comme ça on aura rien à se faire voler et on ne fera courir aucun risque à nos personnels, nos bénévoles ou à des salariés extérieurs", explique le président du HBC Nantes. La mesure avait commencé à être appliquée le mois dernier, dans les bars situés à l'extérieur de la salle et devait être généralisée la saison prochaine, mais ce faits divers accélère la prise de décision.