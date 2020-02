Un corbeau à Sallanches : le maire porte plainte

Le maire de Sallanches en Haute-Savoie porte plainte pour diffamation publique et injure après la découverte de plusieurs lettres anonymes déposées dans des commerces du centre-ville. Georges Morand y est accusé de malversations financières et de relations avec une jeune-fille mineure.

Sallanches, France

La semaine dernière, plusieurs commerçants du centre-ville de Sallanches ont découvert dans leurs boîtes-aux-lettres ou glissées sous leur porte, une lettre anonyme accusant le maire actuel de la commune. Dans ce document, écrit en majuscules, non signé, on peut y lire que Georges Morand aurait favorisé un promoteur local en échange d'enveloppes d'argent. Il y est traité de "Balkany local" qui se serait "acoquiné avec d'autres promoteurs extérieurs beaucoup plus gros pour la réalisation d'importants travaux (...) projets culturels, sportifs (...) sans oublier la future maison de la musique".

En fin de lettre, des graves accusations sont portées concernant de prétendues relations avec une jeune fille mineure. Georges Morand nie toutes ces accusations.

Actuellement, Georges Morand est en campagne électorale pour les élections municipales à Sallanches où il brigue un 4e mandat. Face à lui, il y a trois listes concurrentes.