Orange, France

Un corps calciné découvert par les pompiers dans une voiture brûlée garée dans une impasse à Orange. Le Parquet de Carpentras privilégie la piste criminelle, dans en exclure d'autres. La Police Judiciaire d'Avignon est saisie de l'enquête.

Les corps est transféré à l'Institut Médico Légal de Nîmes pour y être examiné. Les médecins légistes doivent dire si la mort est liée à cet incendie ou à une autre cause, et identifier la victime. On devrait en savoir plus dans la journée de mardi.