Un corps calciné découvert dans un supermarché désaffecté au Petit-Quevilly

Le Petit-Quevilly, France

Un corps calciné a été découvert dimanche dans les décombres de l'ancien Intermarché, au Petit-Quevilly. Le supermarché, désaffecté, avait été détruit dans un incendie dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 janvier. Aucune victime n'avait alors été découverte.

Le corps découvert grâce à un coup de fil

Dimanche, les policiers reçoivent un coup de téléphone, de personnes résidant au Havre. Elles signalent qu'un membre de leur famille, un homme de 30 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis vendredi ... et qu'il avait l'habitude de se rendre dans ce supermarché désaffecté.

Les policiers vont vérifier, et découvrent un corps calciné dans les décombres, au premier étage, dans une partie difficile d'accès.

Selon nos informations, l'hypothèse serait que le corps est bien celui de l'homme disparu. L'enquête et les analyses devront le prouver. L'enquête devra aussi déterminer les causes de l'incendie, dont on ne sait toujours pas s'ils est accidentel ou volontaire.