Montbray, France

C'est aujourd'hui que sera pratiquée à Caen l'autopsie du corps découvert mercredi dernier à Montbray, près de Villedieu-les-Poëles dans le sud-Manche. Une enquête a été ouverte pour "recherches des causes de la mort". C'est la priorité des enquêteurs. L'autopsie dont on connaîtra les résultats en début de semaine prochaine devrait permettre d'en savoir plus. A ce jour le corps n'est pas formellement identifié. Il est très abîmé, en état de décomposition. La mort remonterait à plusieurs semaines. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte mercredi soir. Inquiets de ne plus voir le couple d'octogénaire, ils décident d'aller frapper à la porte de leur maison. Mais à leur arrivée le mari, paniqué, se précipite à l'étage. Et comme il refuse de redescendre et de leur donner des explications. Les voisins décident d'appeler les pompiers. Sur place ces derniers vont découvrir dans la baignoire de la salle de bain un corps enroulé dans un tapis. Le mari explique alors que sa femme est morte accidentellement il y a déjà deux mois. Il n'en dira pas plus. Aujourd'hui il est toujours hospitalisé et les enquêteurs attendent que son état soit compatible avec un interrogatoire.

Un couple très discret

Ce que l'on sait c'est que le couple en retraite n'est pas originaire de la commune et n'a pas de famille à proximité. Lui comme elle avait très peu de contacts à Montbray, ce petit village de 350 habitants près de Villedieu-les-Poëles. Il se disait que la femme était malade et ne se remettait pas de la mort de son fils il y a quelques années. Aujourd'hui choqués les habitants ne comprennent pas pourquoi le mari a gardé le corps de sa femme sans prévenir personne. C'est aussi ce que l'enquête devra déterminer comme les causes exactes du décès.