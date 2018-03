Un corps a été retrouvé à moitié immergé dans le canal à Frouard ce mercredi matin. Les gendarmes et la police étaient sur place pour une reconnaissance des berges dans le cadre d'une autre affaire : celle de la disparition de Mamoudou Thiam, un habitant de Saint-Max de 28 ans disparu le 24 février.

Frouard, France

Un corps à moitié immergé dans le canal de Frouard a été repêché ce mercredi. Il a été découvert par un policier aux alentours de 11 heures. La cellule d'investigation criminelle de la gendarmerie est sur place, le corps est en cours d’identification. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte.

Découverte dans le cadre des recherches sur la disparition de Mamoudou Thiam

La police et les gendarmes étaient sur place pour procéder à une reconnaissance des berges et installer un sonar en vue du sondage du canal jeudi dans le cadre d'une autre enquête : celle concernant la disparition inquiétante de Mamoudou Thiam, un habitant de Saint-Max de 28 ans. Il a disparu le 24 février. Sa voiture avait été retrouvée par les gendarmes lundi à Frouard. Une battue a été organisée ce dimanche par sa famille, à laquelle ont participé la police judiciaire et des enquêteurs de la gendarmerie. Pour l'instant aucun lien ne peut être établi avec certitude entre les deux affaires.