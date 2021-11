Un corps découvert tôt ce matin dans une voiture incendiée à Juillan, à côté de Tarbes

Il était près de 4h du matin ce dimanche quand la voiture incendiée a été retrouvée dans un champ, juste à côté de l'aéroport de Tarbes, dans la commune de Juillan. Il y avait une personne décédée à l'intérieur. Au total, c'est 18 gendarmes qui ont tenté de relever des indices. Avec les informations de la plaque d'immatriculation, ils essaient d'identifier la victime. Mais pour l'instant, on n'en sait pas davantage. On ne sais pas encore si c'est une femme ou un homme, mais a priori le corps ne correspondrait pas à une personne disparue. On ne connait pas non plus le modèle de la voiture, ni pourquoi elle a brûlé. Pour l'instant aucune piste n'est privilégiée.