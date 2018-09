Varaize, France

Un corps en décomposition, retrouvé dans un bois de Varaize, près de Saint-jean d’Angély... Un corps, dénudé, découvert il y a quelques jours au lieu-dit "Le Chêne Vert", grâce aux chiens d'un chasseur. Ils ont "marqué" la présence du corps.

L’autopsie, pratiquée vendredi, a permis de déterminer qu'il s'agit d'un homme.

Le parquet de La Rochelle indique qu'il reste des investigations à réaliser pour être sûr de l'identité de la victime, et pour connaître les raisons de sa mort. On devrait en savoir plus dans la semaine.