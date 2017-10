Un corps en état avancé de décomposition découvert dans un appartement grenoblois

Le corps d'une personne morte vraisemblablement depuis plusieurs semaines a été découvert tôt ce lundi matin dans un appartement du quartier de la Villeneuve.

La macabre découverte a été faite par un huissier de justice, envoyé pour des problèmes de loyers. Un corps sans vie et en état avancé de décomposition a été découvert vers 9h ce lundi matin au 150 galerie de l'Arlequin, quartier de la Villeneuve à Grenoble. Les voisins n'avaient rien remarqué. L'état du corps ne permettant pas d'identifier la personne il faudra des analyses pour vérifier si il s'agit de l'homme qui louait cet appartement et dont nous ignorons pour l'instant l'âge et l'état de santé.