Un corps en état de décomposition avancé découvert par un promeneur à Beauvais

Un cadavre en état de décomposition avancée a été découvert par un promeneur dans un sous-bois à la sortie de Beauvais (Oise). Il s'agirait d'un SDF d'une quarantaine d'années. Les enquêteurs ont retrouvé des papiers d'identité sur le cadavre ce jeudi.

Le décès remonte à plusieurs jours, voire à plusieurs semaines au vu de l'état du cadavre. Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert par un promeneur ce jeudi matin vers 9 heures à Beauvais (Oise). Il gisait dans un sous-bois le long de l'avenue Marcel Dassault, à la sortie de la ville.

Il s'agirait d'un SDF, les policiers ont retrouvé des papiers d'identité sur lui. Les enquêteurs s'orientent plutôt vers une mort naturelle ou un suicide médicamenteux : des anti-dépresseurs ont été retrouvés juste à côté du corps.

Une autopsie doit être pratiquée dans le prochains jours pour rechercher d'éventuelles traces de violences et déterminer ainsi les causes et la date du décès.