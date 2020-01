Un corps en état de décomposition retrouvé à Avignon

Police technique et scientifique (illustration).

Avignon, France

Le corps en état de décomposition retrouvé à Avignon par les policiers, est-il celui d'Eléa, cette jeune avignonnaise disparue au tout début du mois d'août ?

Des prélèvements ADN ont été effectués pour être confrontés à ceux de cette avignonnaise de 24 ans dont on est sans nouvelle depuis cet été. Son ancien compagnon a été mis en examen et incarcéré pour " enlèvement et séquestration ", les policiers ont retrouvé dans la cave de son appartement des documents appartenant à la jeune femme.