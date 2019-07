Un corps en partie dissimulé retrouvé dans une zone forestière dans le Var

Il s'agit sans doute du corps d'un chef d'entreprise d'une grosse société de plaisance de Cavalaire-sur-Mer (Var). Il était porté disparu depuis un mois et a été retrouvé dans une zone forestière difficile d'accès.

Cavalaire-sur-Mer, France

Un corps en partie dissimulé, sans doute celui de Jean-Marc Sandré, le patron de Marine Plaisance, une grosse entreprise de plaisance de Cavalaire-sur-Mer (Var) porté disparu depuis le 3 juin, a été retrouvé le 2 juillet à 9h30 par les gendarmes, dans une zone forestière difficile d'accès, a annoncé mercredi le parquet de Draguignan, qui a ordonné une autopsie. .

Le corps retrouvé dans un lieu difficile d'accès

"Les premiers indices recueillis par les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie du Var et par un médecin légiste requis dans le cadre d'une enquête en recherches des causes de la mort laissent à penser que le corps pourrait être celui de la personne recherchée", précise le parquet dans un communiqué. Le cadavre a été découvert "en partie dissimulé dans un espace boisé, escarpé et difficile d'accès" par les gendarmes qui sont retournés le 2 juillet sur le lieu où la voiture de la victime avait été retrouvée.

Une mort suspecte

Agé d'une soixantaine d'années, M. Sandré, dont la société fait partie d'un groupement de chantiers navals du littoral varois, était porté disparu depuis le 3 juin. Son véhicule avait été retrouvé abandonné dès le lendemain "sur une piste forestière Fenouillet-Etoile non loin du lieu où le corps a été découvert", ajoute le communiqué du parquet. Les images de vidéosurveillance ont par ailleurs permis de découvrir la présence d'une deuxième personne à bord du véhicule conduit par le patron de Marine Plaisance, juste avant sa mort

Adjoint au maire de Cavalaire-sur-Mer de 1995 à 2008, Jean-Marc Sandré avait aussi dirigé l'office de tourisme, selon une élue locale.