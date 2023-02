Un corps et la voiture de l'octogénaire disparue à Muret retrouvés dans les Hautes-Pyrénées

Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé, ce jeudi, dans les Hautes-Pyrénées à proximité de la voiture de la femme de 86 ans disparue à Muret samedi dernier. Selon la gendarmerie de Muret, il s'agit vraisemblablement du corps de cette dernière. Son véhicule a été découvert à Pouzac, près de Bagnères-de-Bigorre. Le corps a été trouvé plus loin. Le parquet de Tarbes a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort pour confirmer cette identité et déterminer les causes de la mort.

ⓘ Publicité

À lire aussi Un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme de 86 ans à Muret

Samedi dernier, cette femme est partie de chez elle au volant de sa voiture. Un véhicule de type Volkswagen Caddie qui a ensuite été aperçu sur l'autoroute A64 au niveau de Martres-Tolosane. Ses proches avaient fait part de leur inquiétude, l'octogénaire était susceptible d'avoir perdu la notion du temps.