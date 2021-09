Un corps non-identifié retrouvé sur une plage de Guidel

Le corps a été découvert vendredi 3 septembre, sur la plage de Falaise à Guidel. La gendarmerie a immédiatement fait le lien avec les affaires abandonnées la veille sur cette même plage : un parasol multicolore, un sac à dos noir, des chaussures jaunes et une serviette bleue. Cependant aucune pièce d'identité, ni clef, n'a permis de remonter la piste. Pas non plus de signalement pour disparition inquiétante. Les éléments laissent seulement supposer que l'homme habitait Guidel, ou à proximité.

La gendarmerie du Morbihan lance donc un appel à témoin pour découvrir son identité. La description est la suivante : un homme d'environ 60-70 ans, caucasien, mesurant 1m70, aux cheveux blanc-roux très courts.

Les témoins susceptibles d’apporter des informations sont invités à contacter la brigade de Pont-Scorff au 02 97 32 61 17 ou à composer le 17.