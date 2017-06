Le corps de l'Irakien disparu en Loire retrouvé

Les pompiers sont intervenus ce mardi matin sur de Loire, à Bréhémont (Indre-et-Loire) après la découverte d'un corps sans vie. Il s'agit de l'homme qui avait disparu après avoir plongé du pied du pont Wilson à Tours dimanche après-midi.

Après deux jours de recherches, un corps a été repêché dans la Loire, à hauteur de Bréhémont (Indre-et-Loire) ce mardi matin. Les pompiers sont intervenus vers 7h, en aval du pont de Langeais, après un appel de promeneurs qui ont aperçu le corps. Les gendarmes et les pompiers sont allés sur place conjointement, dans un lieu difficile d'accès. Il s'agit du corps de l'homme disparu dimanche après-midi, après avoir plongé dans la Loire, du pied du pont Wilson à Tours.

L'homme avait 31 ans, et était d'origine irakienne. Il était venu avec sa femme et ses deux enfants se baigner dans le fleuve au milieu de l'après-midi de dimanche. Depuis sa disparition, de gros moyens de recherche avaient été mis en oeuvre par les pompiers et les gendarmes, notamment l'utilisation de l'hélicoptère de la gendarmerie et une dizaines de pompiers plongeurs.