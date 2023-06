Un corps retrouvé à Foussemagne, dans l'étang de la Marnière

Les gendarmes et les pompiers sont mobilisés ce mercredi près de l'étang de la Marnière à Foussemagne, après le signalement d'une disparition.

Un corps a été retrouvé ce mercredi après-midi dans l'étang de la Marnière, à Foussemagne, dans le Territoire de Belfort. Depuis le début d'après-midi, une quinzaine de gendarmes, aidés des sapeurs-pompiers, menaient des opérations de recherches dans le secteur, après le signalement d'une disparition inquiétante près de l'étang.

Une femme portée disparue

Une femme d'une quarantaine d'années s'était rendue près du point d'eau et n'était pas revenue. Sa famille avait donné l'alerte en début d'après-midi. Aidés d'une brigade cynophile et d'un hélicoptère, pompiers et gendarmes ont quadrillé la zone tout l'après-midi, en menant leurs recherches y compris dans l'étang. Aux alentours de 19 heures, un corps a finalement été découvert dans l'eau.

Pour le moment, il n'a pas été formellement été identifié. Une enquête est ouverte, confiée à la gendarmerie de Delle, pour déterminer les circonstances du décès.