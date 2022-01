Un corps retrouvé à Saint-Nazaire dans un appartement, une enquête ouverte pour homicide volontaire

Une terrible découverte a été faite par des policiers dans un appartement du 72 boulevard Victor Hugo à Saint-Nazaire ce samedi en fin de matinée. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort. Parmi les premières constatations, des coups visibles sur le corps de cet homme. La justice a décidé d'ouvrir une enquête pour homicide volontaire. Pour le moment, le parquet ne confie pas plus d'informations sur les circonstances de cette mort alors qu'une autopsie a eu lieu ce dimanche.

Les investigations ont commencé dans la foulée de cette découverte, un homme a été interpellé et placé en garde à vue dès ce samedi à 17h20, et une deuxième interpellation a eu lieu ce dimanche cette fois à 10h du matin. Le premier homme interpellé n'a que 25 ans, le second est âgé de 44 ans selon le parquet de Saint-Nazaire. Les interrogatoires doivent permettre de déterminer les possibles liens avec la victime, ainsi qu'un mobile. Ce dernier reste inconnu à l'heure actuelle. La garde à vue du plus jeune a été prolongée et la Police Judicaire (PJ) de Nantes a été saisie de l'affaire.