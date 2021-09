Un corps retrouvé calciné à Pézenas proche de l'A75

Les gendarmes lancent à un appel après la découverte d'un corps calciné à Pézenas. Les enquêteurs recherchent des témoins en mesure de faire avancer l'enquête et identifier la victime âgée entre 18 et 45 ans.

Mais que s'est-il passé ce samedi 3 juillet 2021 au bord de l'A75 à Pézenas ? Le corps d'un homme a été retrouvé, en partie calciné. Pour les besoins de l'enquête, aucune communication n'a été réalisée sur cette macabre découverte. La victime n'a pas été identifiée par les enquêteurs. Trois mois après les faits, un appel à témoins est lancé par les gendarmes. Ces derniers sont à la recherche de témoignages qui permettraient de faire avancer les investigations et d'identifier ce corps

Le corps a été retrouvé par un groupe de vététistes à la mi journée sur un sentier parallèle à l'autoroute A75

Il s'agit d'un homme plutôt jeune (entre 18 et 45 ans), mesurant 1,70m, de corpulence mince, peau claire à mate. Ce dernier, précise le parquet de Béziers, était porteur de vêtements de marque (chemise Ralph Lauren, pantalon en jean Hugo Boss et ceinture Louis Vuitton) et présentait une dentition entretenue.

Aucune précision n'est apportée sur les causes de la mort.Ce dernier était-il décédé avant que son, ou ses agresseurs incendient ce corps ? Aucun proche de la victime ne s'est pas manifesté depuis trois mois auprès des forces de l'ordre pour signaler cette disparition. Alors il s'agit peut-être un étranger ?

Si vous avez des informations de quelque nature permettant d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la Section de Recherches de Montpellier 24h/24 au numéro suivant : 0.800.971.430.

Le corps se trouvait en contrebas de l'autoroute A75 aux abords de la rue des Calquières Hautes sur la commune de Pézenas (Hérault).